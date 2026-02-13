10年以上キッチンカーで営業してきた人気のたこ焼き店「たこ本舗」が、長年の夢だった大須に2024年、待望の実店舗をオープンしました。ふわふわの生地に、極限までトロトロの中身。ふっくらと焼き上げる“たこ焼き”には、とんこつスープを練り込み、さらに山芋を加えることで、生地そのものにしっかりとした旨味を持たせています。定番は【ソースマヨ】と、あっさり味の【しょうゆマヨ】。さらに、ここ