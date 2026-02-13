サウナの中でミュージカル。三重県いなべ市の温浴施設で始まった前代未聞のイベントが話題に。熱波師の迫真の演技と香り、音楽が融合し、観客を物語の世界へ引き込みます。 ■入浴客を「アラビアンナイト」の世界へ誘う 三重県いなべ市にある温浴施設「おふろcafeあげき温泉」。アルカリ性の天然温泉が体を癒してくれるこの施設で、2026年2月から始まったのが、サウナミュージカル「アラビアンナイト」で