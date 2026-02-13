愛知県蒲郡市のラグーナテンボスで、この冬人気を集めているのが、魚太郎のカキ食べ放題と直径57cmの巨大ブイヤベース。閑散期を打破しようと始めた冬季限定の豪快プランに、新たな客層が訪れています。 ■人気のカキ食べ放題 ラグーナテンボス内にある、知多半島の鮮魚店「魚太郎」が営むバーベキュー場で人気を呼んでいるのが、「牡蠣食べ放題DX浜焼きセット」（6000円）です。