県内で「遺失物管理センター」などを名乗る不審な電話が相次いでいるとして、県警が注意を呼びかけています。 １２日に広島市の会社の固定電話にこんな電話が… 「遺失物管理センターです」 生年月日と名前を聞かれたため答えるとそのまま電話は切れました。 電話口の人物が名乗った「遺失物管理センター」、県警が落とし物の窓口として設置しているのは「遺失物コールセンター」です。 県警に