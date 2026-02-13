鈴木知事は物価高対策として、食料品などに使える電子ポイントを給付すると発表しました。給付額は１世帯当たり５５００円分で、郵送の場合は５０００円分のギフトカードが支給されます。（鈴木知事）「全世帯を対象に食料品等の購入に利用できるポイントの給付を行う」道は国の重点支援地方交付金を活用した物価高騰対策として、電子ポイントの給付事業を実施するため、１６８億円の経費を盛り込んだ一般会計補正予算案を、