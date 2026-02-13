ティーチィングプロA級の三浦桃香が自身のインスタグラムを更新。2月12日に誕生日を迎えたこと、そして仲良しの友人たちからお祝いされたことを嬉しそうに投稿した。【写真】「28」のバルーンを見つめる三浦桃香の視線が冷たい？「皆様のおかげで素敵な誕生日になりました」「感謝です」と記すと、頭にはティアラをつけ、肩には金のタスキを掛けると、愛犬と一緒に撮った写真があしらわれた特製ケーキを手にしたり、友人2人に挟ま