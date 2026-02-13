＜AT＆Tペブルビーチ・プロアマ初日◇12日◇ペブルビーチGL（6989ヤード・パー72）、スパイグラスヒルGC（7071ヤード・パー72）◇カリフォルニア州＞【画像】4つのソールウェイトが付いた、キャスコの『TURTLE』に似ている？名門ペブルビーチで行われるシグニチャー大会の初日は、久常涼が「62」の首位発進を決めた。松山英樹と同じ「67」のトータル5アンダー発進となったのが、新パターを投入したばかりのミンウ・リー（オース