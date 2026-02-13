スターバックスは、18日から桜をモチーフにした春デザインの限定グッズと限定フードを発売する。公式Xが12日に更新され、ラインナップが一挙公開された。【写真】「全部可愛すぎて選べない」スタバのSAKURAシーズン限定グッズ＆フード一覧投稿では、新登場するグッズとフードが一覧で掲載された画像2枚をアップ。タンブラーやマグカップなどの定番アイテムから、リングノートやメッセージギフトなど、種類豊富なラインナップと