記者会見するアシックスの富永満之社長＝13日午後、神戸市アシックスが13日発表した2025年12月期連結決算は、純利益が前期比54.7％増の987億円で、3年連続で過去最高を更新した。訪日客需要が旺盛なファッションブランド「オニツカタイガー」や普段使いのスニーカーの大幅な成長が寄与した。売上高は19.5％増の8109億円で、過去最高だった。オニツカタイガーはパリやロンドンで主要店を展開し欧州でも伸長。主力のランニングシ