名古屋市は、金山総合駅前の複合ビルの建設を延期し、「アスナル金山」の営業を2036年まで続けることを決めました。 【写真を見る】｢アスナル金山｣ 2036年まで営業継続へ 商業施設などが入る複合ビルの建設延期 建設費上昇で着工が難しく 名古屋･金山総合駅前 名古屋市はこれまで、商業施設「アスナル金山」の営業を2027年10月に終了して解体を始め、2032年度からオフィスや商業施設、ホールなどが入る複合ビルの建設を始