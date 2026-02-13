INFORICHは2月10日、写真アプリ/プラットフォーム「Irys」との連携により開催した「CREATIVE CHARGE CLUB CHALLENGE」フォトコンテストの受賞作品3点を発表。同日より、全国の「CHARGESPOT」サイネージにて放映している。フォトコンテスト「CREATIVE CHARGE CLUB CHALLENGE」の受賞作品発表同コンテストは、『あなたのチャージスポット』をテーマにした、プロ・アマ問わず応募できるフォトコンテスト。2025年12月11日〜2026年1月7