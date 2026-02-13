2月13日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、産経新聞の「未婚者の76％「交際相手なし」結婚、女性「必要性感じない」男性「使えるお金減る」」という記事を取り上げ、大竹がコメントした。 明治安田総合研究所の「恋愛・結婚に関するアンケート調査」で、未婚者の4人に3人以上となる76・3％が「交際相手はいない」と回答し、交際相手を持たない人の割合が前回調査より増えていることがわかった。