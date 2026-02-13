FreeClip 2シリーズファーウェイ・ジャパンは2月13日、イヤーカフ型のオープンイヤホン「HUAWEI FreeClip 2」の一般発売を発表した。2025年12月にクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」で支援を募集していた製品で、最終的に1億2,600万円を超える金額を集めた。一般発売は2月20日で、市場想定価格は27,280円前後。GREEN FUNDINGではブラック、ブルーの2色展開だったが、一般発売に合わせて新色ホワイトが追加される。この