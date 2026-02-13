文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中の「アナウンサーコラム」。この記事では全文を紹介する。 ▼メルマガ登録はこちら▼ ▼2月13日配信号担当砂山圭大郎アナウンサー まずミラノにいる本来の話題から。自分の年齢も関係していると思うのですが、今回はキャリアの終盤を迎えている選手たちの動向が気になります。 まずフィギュアスケートの坂本花織選手。今季での引退を表明してい