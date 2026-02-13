文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じたことを心のままに綴っていく。 ―2月13日（金）配信分― その人の人となりを判断するとき私が参考にするシチュエーションがあります。例えば、◎車を運転しているとき◎お酒を飲んでいるとき（酔っぱらったとき）◎ゴルフのプレイをしていると