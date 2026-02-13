【モデルプレス＝2026/02/13】乃木坂46の岡本姫奈が2月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。乃木坂46で同じく5期生の一ノ瀬美空からもらったバレンタインのプレゼントを公開し、反響を呼んでいる。【写真】22歳乃木坂「破壊力すごすぎる」本命バレンタインを渡してきた同期メンバー◆岡本姫奈、一ノ瀬美空からのバレンタイン披露岡本は「バレンタインくれた 可愛い 嬉しい」「でもみんなに本命って言ってた」とつづり、一ノ