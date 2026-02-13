ボートレースの「令和７年度優秀選手表彰式典」が１３日、東京・六本木のＳＩＸＷＡＫＥＨＡＬＬで行われた。最優秀選手、最多賞金獲得選手、記者大賞の３感に輝いた桐生順平（３９＝埼玉）をはじめ最優秀新人選手・石本裕武（２５＝大阪）、最高勝率選手・茅原悠紀（３８＝岡山）、最多勝利選手・松田大志郎（３８＝福岡）、最優秀女子選手・遠藤エミ（３７＝滋賀）、特別賞の佐藤隆太郎（３３１＝東京）と鎌倉涼（３６＝