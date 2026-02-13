夢を追う娘と、それを支える父――だが、その関係は決して順風満帆ではなかった。フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)では、「父と娘のキッチンカー物語 前編〜走り出した夢の行き先〜」を、15日に放送。支え合いながらも衝突し、それぞれの夢と現実に向き合う姿を追う。フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)では、