【モデルプレス＝2026/02/13】女優の石橋静河が主演を務める2026年度後期のNHK連続テレビ小説「ブラッサム」の出演者第2弾と番組ロゴが決定した。【写真】2026年後期朝ドラ、新たな出演者12人発表◆2026年後期朝ドラ「ブラッサム」第2弾出演者決定同作は、明治、大正、昭和を駆け抜け自由を求め続けた作家・宇野千代をモデルとした物語。石橋演じる主人公・葉野珠の家族、そして地元・岩国で出会う登場人物たちの出演者と矢後直規