【モデルプレス＝2026/02/13】日向坂46の小坂菜緒が、2月20日発売の雑誌「non-no」4月号（集英社／以下、ノンノ）通常版の表紙に初登場。ノンノ専属モデルになってからの刺激的な1年やグループへの思いを語っている。【写真】日向坂46小坂菜緒、圧巻の着こなし披露◆小坂菜緒「non-no」表紙に初登場ノンノ専属モデルになって約1年を迎えた小坂が今回、初めて表紙を飾る。クラシカルなドット柄のブラウスをまとい、柔らかな笑顔を見