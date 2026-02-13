気象庁は、13日午後4時、北アルプスの活火山・焼岳について、噴火警戒レベル2（火口周辺規制）を継続すると発表しました。噴火警戒レベルは5段階あり、2は下から2番目のレベルです。引き続き、想定火口域から概ね1ｋｍの範囲では、大きな噴石に警戒してください。 気象庁によりますと、2月11日から13日までの焼岳の火山性地震の、1日あたりの回数は、速報値で11日1回、12日1回、13日は午後3時までに0回でした。 地震回