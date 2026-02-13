AIやアプリ学習の普及により、知識の蓄積や発音チェックはかつてないほど手軽になった。単語の暗記や発音チェックなんて、スマホ一つあればどこでもできる。最高に便利な時代になったものだ。その一方で「独学では継続できない」「いざという時に言葉が出てこない」といった悩みを抱えている人も少なくないのではないだろうか？「AIだけで英語がペラペラに」……は幻想？事実、英語学習アプリ利用者への意識調査（※文末参照）では