俳優の音無美紀子（76）が12日、自身のインスタグラムを更新。「今夜の村井家のシルバー食卓」とつづり、夫で俳優・村井國夫（81）が大絶賛したというブリのみぞれ鍋など、栄養バランスが良さそうな夜ごはんの写真を公開した。【写真】「美味しそうですね〜」「最高です」音無美紀子が公開したブリのみぞれ鍋がメインの“シニアの夕食”音無は、舞台『風を打つ』（1月15日〜2月18日）への出演のため、1月中旬から巡業へ。前日1