高市総理が国会で「台湾有事は存立危機事態になり得る」と発言してから3か月あまり。日中関係が悪化する中、台湾市民が直面している「現実」を取材しました。記者「こちらのお店では、高市総理オリジナルチョコレートを製造・注文販売を受け付けていたのですが、現在は品切れ状態だということです」高市総理のイラストが描かれたパッケージには「働いて働いて働いてまいります」の文字が。さらに…バッジを配る女性「日本へご旅行