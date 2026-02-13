水産庁は、日本のEEZ＝排他的経済水域で中国漁船が停船命令に従わず逃げたとして、船長を逮捕しました。水産庁の発表によりますと、長崎県沖の日本の排他的経済水域で12日、中国漁船が航行しているのを発見したということです。立ち入り検査のため停船命令を出しましたが、従わず逃げたため、漁船を拿捕した上で、中国籍の船長を漁業主権法違反の疑いで現行犯逮捕しました。船はサバやアジなどの漁をする漁獲能力の高い船で、船長