Ì´¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀÐÅÄ½Å×¢¼ÒÄ¹¤Î¥ì¥¢¤Ê¿©»ö¥·¡¼¥ó¤ò¡¢²Î¼ê¤ÎÊÝ²ÊÍ­Î¤¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Ì´¥°¥ë¡¼¥× ¡Û?¼ÒÄ¹¤¬¥é¡¼¥á¥ó¿©¤Ù¤Æ¤ë¡Á?ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Î¥ì¥¢¤Ê¾ìÌÌ¤òÊÝ²ÊÍ­Î¤¤µ¤ó¤¬·ã¼Ì¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡×ÊÝ²Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼ÒÄ¹¤¬¡¢¥é¡¼¥á¥ó¿©¤Ù¤Æ¤ë¡Á¡×¤È¡¢ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤¬¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Î´éÊ¸»ú¤òÉÕ¤±¤Æ¤Þ¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡Ö¼ÒÄ¹¤Ï¤ªÆù¤¬¿©¤Ù¤ì¤º¡¢¤Ê¤Î¤ÇÆÚ¹ü¤ä·Ü¥¬