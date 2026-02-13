「平和島レディースカップ・Ｇ３」（１３日、平和島）清水沙樹（３８）＝東京・１０３期・Ａ２＝が２日目８Ｒで１着。インから逃げてシリーズ初白星を獲得した。レース後は「ひと安心ですね」とニッコリ。「エンジンは２回前の（永井）彪也（東京）が言っていたほど悪くなくて、悲観するほどの足ではないです」とまずまずの評価を下した。「まだハンドルを切った時の乗り心地、横に滑るのは気になる」と課題は残るが「この１