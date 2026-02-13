北海道・砂川市で13日未明に住宅が焼ける火事があり、焼け跡から男性1人の遺体が見つかりました。火事があったのは砂川市の木造2階建て住宅で午前3時20分ごろ、「家が燃えている。火が見える」と近くに住む人から消防に通報がありました。火は約6時間後に消し止められましたが住宅の内部が全焼し、焼け跡の1階部分から男性1人の遺体が発見されました。火元の家は70代男性の1人暮らしで火事の後、連絡が取れていません。警察は遺体