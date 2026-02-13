滋賀レイクスは2月13日、游艾竽が「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window2に向けたチャイニーズ・タイペイ代表（FIBAランキング68位）に選出されたことを発表した。 14日に24歳の誕生日を迎える游は、180センチ78キロのポイントガード。国立政治大学出身で、滋賀でプロキャリアを始めた。在籍2シーズン目の「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シӦ