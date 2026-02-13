スクウェア・エニックスは、スマートフォン向け位置情報RPG『ドラゴンクエストウォーク』（以下、DQウォーク）とBリーグの初コラボレーション試合を開催することを発表した。 対象となるのは、2026年4月18日、19日にIGアリーナで開催される「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26シーズン」B1リーグ第33節の名古屋ダイヤモンドドルフィンズ対滋賀レイクス戦。今