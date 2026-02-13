B1東地区の横浜エクセレンスは2月13日、スティーブン・ハートと『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』の契約合意に至ったことを発表した。 アメリカ出身で現在32歳のハートは、210センチ121キロのパワーフォワード。カンザス州立大学を卒業し、フィンランド、スロベニア、トルコなど様々な国を渡り歩くと、2019－20シーズンに山形ワイヴァンズへ加入。B2リー