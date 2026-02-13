石橋静河がヒロインを務める2026年度後期NHK連続テレビ小説『ブラッサム』の新キャスト12名が発表され、あわせて番組ロゴが公開された。 参考：石橋静河、事務所移籍で迎えるキャリアの節目朝ドラ『ブラッサム』ヒロインへと至る歩み 朝ドラ第115作目となる本作は、明治、大正、昭和を駆け抜け自由を求め続けた作家・宇野千代をモデルとした物語。石橋演じる主人公・葉野珠が、書くことを通じて自らと向き合い、作家の道を