三井金属は１３日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正した。今期の最終利益予想について従来の見通しから３４０億円増額し７７０億円（前期比１９．１％増）に引き上げた。減益予想から一転、連続最高益更新を見込む。期末配当予想は３０円増額して１４０円に修正した。 今期の売上高予想は３５０億円増額して７５００億円（同５．３％増）とし