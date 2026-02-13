【おしえてビックさん・37】雪が降り寒い日が続いたかと思ったら、急に気温が上昇するなど温度差の開きの大きい日が続きます。気温が上昇すると、体調管理と同じくらい気になるのが花粉症です。そこで、ビックカメラ池袋本店の村上銀河（むらかみ・ぎんが）さんに、お部屋を快適にしてくれる空気清浄機をおしえてもらいました。なお、本記事内の適用畳数は2026年2月現在の数値になります。●基本性能の「適用畳数」をチェック村