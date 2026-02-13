【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2月20日発売の『non-no』（以下、『ノンノ』）4月号の表紙を、日向坂46の小坂菜緒（通常版）、Snow Manの佐久間大介（特別版）がそれぞれ飾ることが発表された。 ■巻頭のカバーガール特集では、小坂菜緒が7つの新しいことに挑戦！ 4月号の通常版で表紙を飾るのは、『ノンノ』専属モデルで日向坂46のエース、小坂菜緒。専属モデルになって約1年を迎えた小坂が飾る初