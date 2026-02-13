三井松島ホールディングス [東証Ｐ] が2月13日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比28.6％増の85.8億円に伸び、通期計画の91億円に対する進捗率は94.3％に達し、5年平均の75.4％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比70.8％減の5.1億円に大きく落ち込む計算に