ＯＢＡＲＡＧＲＯＵＰ [東証Ｓ] が2月13日大引け後(17:00)に決算を発表。26年9月期第1四半期(10-12月)の連結経常利益は前年同期比32.1％増の32億円に拡大し、10-3月期(上期)計画の48.5億円に対する進捗率は66.0％に達し、5年平均の47.7％も上回った。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の15.2％→16.6％に上昇した。 株探ニュース