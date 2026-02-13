スタートライン [東証Ｇ] が2月13日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は1.9億円となり、通期計画の3.1億円に対する進捗率は59.6％となった。 株探ニュース