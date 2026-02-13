ペッパーフードサービス [東証Ｓ] が2月13日大引け後(17:00)に決算を発表。25年12月期の経常利益(非連結)は前の期比57.3％減の4400万円に落ち込んだが、従来予想の2100万円を上回って着地。26年12月期は前期比2.8倍の1億2300万円に急拡大する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の経常利益は前年同期比2.2倍の1億3400万円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.8％→3.5％に改善し