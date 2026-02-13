ＡＳＩＡＮＳＴＡＲ [東証Ｓ] が2月13日大引け後(17:00)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比3.1倍の1.8億円に急拡大し、従来予想の1.1億円を上回って着地。26年12月期も前期比8.7％増の2億円に伸びる見通しとなった。3期連続増収、5期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比13.8％減の1.5億円に減り、売上営業利益率