ワールドシリーズ3連覇を狙うドジャースは、バッテリー組が13日（日本時間14日）、野手組が17日（同18日）にキャンプ初日を迎える。これに先立ち、米スポーツメディア『The Athletic』は、「スプリングトレーニングが開幕、ドジャースに浮上する3つの重要な疑問」と題して記事を公開。同メディアのケイティ・ウー記者が、現時点で注目すべきポイントを紹介した。 ■今季は開幕か