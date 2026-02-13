高市早苗首相が衆院選直後に言及した自身の靖国神社参拝を中国国営新華社通信傘下のSNS「牛弾琴」が取り上げた。高市首相は「その環境を整えるために努力」と話したが、「牛弾琴」は「望ましい『環境』は永遠に整わず」と指摘。「日本の進む道は『歴史を直視するか、忘却するか』によって左右される」と主張した。高市首相は8日夜のフジテレビ番組で、スタジオコメンテーターの橋下徹氏から靖国神社参拝について問われると、「その