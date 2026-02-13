9人組進化系ミクスチャーユニット・SUPER★DRAGONの飯島颯が、上白石萌歌と生田斗真がW主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（毎週土曜後9：00）の第6話（14日放送）に出演することが13日、発表された。藤崎美玲編集長（小雪）と関わりを持つ“謎の男”役として同局のドラマ初出演を果たす。【場面写真】どんな関係？編集長（小雪）と食事を楽しむ謎の男（SUPER★DRAGON・飯島颯）本作は仕事・