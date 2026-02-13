2026年秋放送開始の連続テレビ小説『ブラッサム』の出演者第2弾と番組ロゴが2月13日、発表された。主演は石橋静河。明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代をモデルに、自由を求め続けた主人公・葉野珠の生涯を描く。珠の家族や故郷・岩国の人々を演じるキャストが新たに明らかになった。【写真多数】ヒロイン家族が決定！豪華キャストがズラリ…物語は明治30年（1897年）、山口・岩国に生まれた珠の半生をたどる。2歳で