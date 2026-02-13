NHKは13日、女優石橋静河（31）がヒロインを務める2026度後期連続テレビ小説「ブラッサム」の新たな出演者12人を発表。ヒロインの継母役で、国仲涼子（46）の出演が決まった。昨年5月に制作発表、主演会見が行われた同作。出演者発表第2弾となる今回は、主人公の家族、舞台となる山口県岩国の人々を演じるキャストが明らかになった。2001年の朝ドラ「ちゅらさん」でヒロインを務め、全国区の女優となった国仲は「この仕事を