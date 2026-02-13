NHKは13日、女優石橋静河（31）がヒロインを務める2026度後期連続テレビ小説「ブラッサム」の新たな出演者12人を発表。ヒロインの父として、渡部篤郎（57）が朝ドラ初出演を果たす。昨年5月に制作発表、主演会見が行われた同作。出演者発表第2弾となる今回は、主人公の家族、舞台となる山口県岩国の人々を演じるキャストが明らかになった。父役に決まった渡部は「オファーを受けた時は、素直にうれしかった」とコメント。「4