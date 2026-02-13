9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が、20日発売の雑誌『non-no』4月号（集英社）の特別版の表紙を初めて飾る。【表紙別カット】通常版は…ドット柄ブラウスをまとったキュートな小坂菜緒表紙は、とびきりチャーミングな笑顔が目を引く。また、『佐久間大介に近づく39words』という特集ページでは、“さっくん”というニックネームにちなんで、佐久間を知る手がかりが39個集められた。「今朝、目覚めて最初に発した一言は