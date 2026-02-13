MLB・アストロズのキャンプに参加している今井達也投手。グラブのこだわりなどについて明かしました。キャンプイン初日はメッツ・千賀滉大投手のモデルのグラブを使って練習に励んでいた今井投手。2日目となったこの日は、西武・黒木優太投手のグラブを手に練習を行います。現在は新しいグラブが届くまでに、色々試している段階だそうで「自分の動きというか、投球フォームを邪魔しないというか。なるべくこういう動きをしたいとい