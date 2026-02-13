NHK大阪放送局の平匠子局長は13日、定例の局長会見に出席。今秋スタートの26年後期朝の連続テレビ小説「ブラッサム」でヒロイン・石橋静河の母親役を国仲涼子（46）が演じることが発表された。国仲は01年前期「ちゅらさん」以来の朝ドラ。幼い頃に実母を亡くした主人公の継母役。制作統括の村山峻平チーフプロデューサー（43）は「主人公の珠との独特の距離感を考え、国仲さんにお願いした。国仲さんのお芝居を見てきて、お母