元ＳＫＥ４８で、現在アイドルグループ「ＮｕＦＥＥＬ．」メンバーの鈴木愛來（１９）が脳梗塞を発症し入院治療を行っていると公表された。１２日にグループのＳＮＳが伝えた。「現在は医師の指示のもと、身体の回復を最優先に、治療およびリハビリに専念しております」と伝えた。２月１４日のグループのイベントは鈴木が欠席するとし、「今後の鈴木愛來の状況につきましては、分かり次第、ご報告させていただきます」とし